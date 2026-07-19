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Ответ на вызовы "новой реальности" — в трех плоскостях: Гусев о сроках окончания топливного кризиса

Ответ на вызовы "новой реальности" — в трех плоскостях: Гусев о сроках окончания топливного кризиса

Сроки выхода России из топливного кризиса прогнозировать сложно — решение лежит в технологической, военной и геополитической плоскостях.

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