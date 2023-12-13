Звуки, тишина и все, что между: как связаны музыка и время

Фестиваль актуальной музыки Sound Up 14 декабря предложит своим слушателям в прямом смысле слова оказаться внутри оркестра, стать частью репетиции и получить вместе с тем возможность наблюдать и делать выводы.
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