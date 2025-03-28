Русская весна
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Русская весна

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Украинские бесы и осквернение святынь Киево-Печерской Лавры в дни Великого поста (ВИДЕО)

Украинские бесы и осквернение святынь Киево-Печерской Лавры в дни Великого поста (ВИДЕО)

Представитель Московского патриархата Владимир Легойда осудил попытки властей Украины осквернить святыни Киево-Печерской лавры во время Великого поста, а также обвинил Запад в поощрении подобных действий.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Сатанисты и пэцэушники осквернили всё ,что только можно было осквернить ....
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11 час.
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