Антонио Бандерас прошелся по красной дорожке с 24-летней дочерью

Дочь Мелани Гриффит и Антонио Бандераса, 24-летняя Стелла Бандерас, выглядит потрясающе, она прошлась вместе с отцом по красной ковровой дорожке в Испании на церемонии открытия 69-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне во дворце Курсааль.