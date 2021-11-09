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Антонио Бандерас прошелся по красной дорожке с 24-летней дочерью

Антонио Бандерас прошелся по красной дорожке с 24-летней дочерью

Дочь Мелани Гриффит и Антонио Бандераса, 24-летняя Стелла Бандерас, выглядит потрясающе, она прошлась вместе с отцом по красной ковровой дорожке в Испании на церемонии открытия 69-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне во дворце Курсааль.

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