Рогов: российская армия продвигается к южному пригороду Курахово

Под контроль ВС РФ перешел плацдарм между селами Максимовка и Трудовое Российские военнослужащие продолжают продвигаться к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.