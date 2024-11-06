Рогов: российская армия продвигается к южному пригороду Курахово

Под контроль ВС РФ перешел плацдарм между селами Максимовка и Трудовое Российские военнослужащие продолжают продвигаться к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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