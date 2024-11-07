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ФСИН опроверг информацию о побеге двух осуждённых в Амурской области

ФСИН опроверг информацию о побеге двух осуждённых в Амурской области

Информацию о побеге двух осуждённых назвали не соответствующей действительности.Осуждённые не сбегали из амурской ИК-2 в Бурейском районе Амурской области.

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