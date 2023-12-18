Хинштейн раскрыл причины задержания Олега Бойко

Напомним, задержание руководителя ГУ МЧС России по Самарской области произошло 18 декабря.Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, причиной задержания стало продвижение интересов компании “Витязь”, которая специализируется на организации противопожарной безопасности.
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