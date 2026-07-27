Главное за ночь 27 июля: атаке БПЛА подверглись Пенза, Ростов-на-Дону и Белгород

Последствия атак разнятся: от отсутствия разрушений до раненых мирных жителей. В ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины предприняли массированную попытку атаки беспилотными летательными аппаратами на несколько российских регионов.
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