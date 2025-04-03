В Невском районе началось проектирование реконструкции трубопроводов шести крупных объектов

Одним из ключевых направлений станет замена тепломагистрали «Пороховская» Для продолжения масштабного обновления тепловых сетей в зоне, приобретенной городом у АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты группы компаний ТЭК начали проектирование новых объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии