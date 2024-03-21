Как изменится ключевая ставка ЦБ: прогноз экономиста

22 марта пройдет заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. «ФедералПресс» узнал у доцента Финансового университета при правительстве РФ, кандидата экономических наук Петра Щербаченко, стоит ли ожидать ее снижения:«Ключевая ставка Центрального банка РФ с декабря 2023 года остается неизменной.