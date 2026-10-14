Спрос на петербургские отели увеличился в 1,5 раза. Так, на город приходится 17% заказов туристического жилья, что на 3% больше, чем в Москве.
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