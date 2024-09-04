Солистки легендарной группы «Комбинация» пришли на премьеру одноимённого сериала

Солистки «Комбинации» посетили премьеру сериала о поп-группе В сериале роли сыграли Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Татьяна Струженкова, Дарья Руденок, Софья Володчинская, Никита Кологривый, Павел Прилучный, Аскар Ильясов и другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии