Немецкий политолог Александр Рар предположил ситуацию, когда в Евросоюзе откажутся от любых судебных ограничений, принятых Сообщение В Германии назвали ситуацию, когда в ЕС «быстро забудут» любые ограничения по «СП-2» появились сначала на Листай.