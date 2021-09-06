Законодатель

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В Германии назвали ситуацию, когда в ЕС «быстро забудут» любые ограничения по «СП-2»

Немецкий политолог Александр Рар предположил ситуацию, когда в Евросоюзе откажутся от любых судебных ограничений, принятых Сообщение В Германии назвали ситуацию, когда в ЕС «быстро забудут» любые ограничения по «СП-2» появились сначала на Листай.

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