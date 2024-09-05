В России исключат сотни товаров из перечня для параллельного импорта

Из перечня товаров для параллельного импорта будут исключены сотни позиций. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, его цитирует ТАСС.
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