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Раскрыт размер зарплат контрактников и мобилизованных ВСУ на Украине

Размер зарплат контрактников и мобилизованных ВСУ Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Посовестый в интервью ТАСС раскрыл информацию о размере зарплат военнослужащих, как заключивших контракт, так и мобилизованных.

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