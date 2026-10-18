Российская армия освободила Доброполье — важный укрепрайон ВСУ на Харьковском направлении. В ходе боёв уничтожено около 2000 боевиков.
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Пиндосы озолотились на ВОВ. Теперь опять нашли дураков воевать. Торговля оружием-самый доходный бизнес. По факту получается, что мы воюем в интересах США. Они наживаются на торговле оружием. Только им война выгодна.