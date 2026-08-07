В Сочи пьяный мужчина повредил две легковушки

В Сочи полицейские задержали 24-летнего приезжего, который в состоянии сильного алкогольного опьянения повредил две припаркованные иномарки, объяснив свой поступок фантазиями о межпространственных порталах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии