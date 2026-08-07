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Газета.ру

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В Сочи пьяный мужчина повредил две легковушки

В Сочи пьяный мужчина повредил две легковушки

В Сочи полицейские задержали 24-летнего приезжего, который в состоянии сильного алкогольного опьянения повредил две припаркованные иномарки, объяснив свой поступок фантазиями о межпространственных порталах.

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