Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Алтае задержали мужчину, присягнувшего украинским террористам

На Алтае задержали мужчину, присягнувшего украинским террористам

Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края по подозрению в совершении государственной измены. Подозреваемый 1991 года рождения сам вышел на связь с украинскими террористами и предложил им помощь и содействие.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Упрячьте этого дебила лет на пятнадцать на нары.
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