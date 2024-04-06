Великий пост: рецепты простых, но сытных горячих блюд с овощами и грибами

Овощное рагу Вам понадобится: две моркови, два болгарских перца, два помидора, один баклажан, одна головка чеснока, одна луковица, две столовые ложки томатной пасты, две столовые ложки растительного масла, соль, перец и специи по вкусу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии