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Великий пост: рецепты простых, но сытных горячих блюд с овощами и грибами

Великий пост: рецепты простых, но сытных горячих блюд с овощами и грибами

Овощное рагу Вам понадобится: две моркови, два болгарских перца, два помидора, один баклажан, одна головка чеснока, одна луковица, две столовые ложки томатной пасты, две столовые ложки растительного масла, соль, перец и специи по вкусу.

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