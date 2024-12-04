Пожилые супруги стали жертвами пожара в частном доме в Омской области

СУ СК РФ по Омской области Семейная пара погибла при пожаре в одном из частных домов в селе Гауф в Омской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщило в среду, 4 декабря, СУ СК России по региону.
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