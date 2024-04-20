"Мало кто пишет": Блогер указал на серьёзную деталь в деле об убийстве мотоциклиста в Москве

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Александр Денисов
Остановил наряд ППС &quot;чебурека&quot;, есть нож в кармане, высылка на родину если не местный или срок 2 года для &quot;дорогого россиянина&quot;.
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21 мин.
Н
НС
нужны отдельные зоны , в которых сидеть будут только преступники-мигранты. А после того , как отсидит - гоу хоум, нечего ему в России делать.
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18 мин.
СЕ
Сергей ЕВ
Пора вводить народные дружины и возвращать в МВД РФ подразделения по борьбе с организованной преступностью (УБОП, РУБОП, ГУБОП), т.к. русский народ до поры, до времени терпелив, а далее к мигрантам &quot;подкрадется писец&quot;
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6 мин.

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