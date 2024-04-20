"Мало кто пишет": Блогер указал на серьёзную деталь в деле об убийстве мотоциклиста в Москве

Александр Денисов Остановил наряд ППС "чебурека", есть нож в кармане, высылка на родину если не местный или срок 2 года для "дорогого россиянина".

Н НС нужны отдельные зоны , в которых сидеть будут только преступники-мигранты. А после того , как отсидит - гоу хоум, нечего ему в России делать.