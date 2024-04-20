В России назрела масштабная кампания по зачистке мигрантов Слева — убитый Кирилл Ковалёв с девушкой.
"Мало кто пишет": Блогер указал на серьёзную деталь в деле об убийстве мотоциклиста в Москве
Комментарии
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Александр Денисов
Остановил наряд ППС "чебурека", есть нож в кармане, высылка на родину если не местный или срок 2 года для "дорогого россиянина".
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21 мин.
Н
НС
нужны отдельные зоны , в которых сидеть будут только преступники-мигранты. А после того , как отсидит - гоу хоум, нечего ему в России делать.
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18 мин.
СЕ
Сергей ЕВ
Пора вводить народные дружины и возвращать в МВД РФ подразделения по борьбе с организованной преступностью (УБОП, РУБОП, ГУБОП), т.к. русский народ до поры, до времени терпелив, а далее к мигрантам "подкрадется писец"
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6 мин.
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