В Махачкале разъяренная толпа взяла штурмом аэропорт, пытаясь найти евреев

В многонациональной и многоконфессиональной России произошел немыслимый беспредел. Пока одни жители Дагестана из самых разных народов героически сражаются в зоне СВО, другие ведут себя дома как первобытные и обезумевшие дикари.
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