Чернов о Головине: «Готов сам отвезти его в «Ливерпуль», АПЛ или Бундеслига ему по силам. Саша – основополагающий игрок, в «Монако» он чувствует себя лидером»

Полузащитник «Монако» забил и отдал голевой пас в матче 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0). Французская газета L’Équipe поставила россиянину 8 из 10 за матч и включила в символическую сборную тура в 4-й раз за сезон – никто в Лиге 1 не попадал туда чаще.