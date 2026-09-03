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Царьград

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Неймар получил травму, и "Сантос" выбыл из Кубка Бразилии

Неймар получил травму, и "Сантос" выбыл из Кубка Бразилии

"Сантос" завершил участие в Кубке Бразилии, сыграв вничью с "Палмейрасом" 0:0 и уступив по сумме встреч (0:3).

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