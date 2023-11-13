В Ростовской области автомобиль "ВАЗ-21112" вылетел с трассы в кювет и жёстко врезался в дерево

От отечественного автомобиля остались только погнутые металлические конструкции.На трассе в Ростовской области произошла жуткая авария, жертвами которой стали 22-летний водитель авто "ВАЗ-211121" и его 17-летняя пассажирка.
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