Боец Черкес: дроны ВСУ намеренно выбирают для атаки гражданские цели

Боец Черкес объяснил, что атакуют украинские беспилотники и почему они выбирают гражданские цели.Один из бойцов отряда «Днепр», Черкес, рассказал о том, что украинские дроны выбирают для своих атак гражданские цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Трамп, не дави»:...
- "Человек автомати...
- M Приставы выдворил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым