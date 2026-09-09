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Царьград

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Боец Черкес: дроны ВСУ намеренно выбирают для атаки гражданские цели

Боец Черкес: дроны ВСУ намеренно выбирают для атаки гражданские цели

Боец Черкес объяснил, что атакуют украинские беспилотники и почему они выбирают гражданские цели.Один из бойцов отряда «Днепр», Черкес, рассказал о том, что украинские дроны выбирают для своих атак гражданские цели.

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