Российский оператор прокачал 4G в одном из мировых центров черной металлургии

«МегаФон» прокачал 4G в одном из крупнейших мировых центров черной металлургии. Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование во втором по числу жителей городе Челябинской области – Магнитогорске.
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