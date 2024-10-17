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Новости экономики России

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Аналитики считают, что экономика Китая росла самыми слабыми темпами за 6 кварталов

Экономика Китая, вероятно, росла самыми слабыми темпами за последние шесть кварталов. Это и могло побудить властей страны к принятию в сентябре ряда стимулирующих мер, чтобы подвести чертку под замедленным темпом роста, сообщает Bloomberg.

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