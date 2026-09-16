В Лос-Анджелесе разбился вертолёт новостной службы, три человека погибли

В пригороде Лос-Анджелеса разбился вертолёт новостной службы, по данным властей, по меньшей мере три человека погибли, ещё несколько получили травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Мерц признался в ...
- ХЛ Советник Трампа з...
- ЛЛ Юрист: работу кур...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым