В исследовательском отчете подчеркивается опыт Китая в стремлении к модернизации

Пекин, 6 августа /Синьхуа/ -- Китай стремится создать новые возможности для глобального развития за счет достижений в китайской модернизации и предоставить новые альтернативы для поисков человечеством путей к модернизации, говорится в отчете аналитических центров, опубликованном во вторник.