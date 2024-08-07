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Китай

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В исследовательском отчете подчеркивается опыт Китая в стремлении к модернизации

Пекин, 6 августа /Синьхуа/ -- Китай стремится создать новые возможности для глобального развития за счет достижений в китайской модернизации и предоставить новые альтернативы для поисков человечеством путей к модернизации, говорится в отчете аналитических центров, опубликованном во вторник.

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