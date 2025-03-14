Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мэр Братска хочет выйти сухим из воды: лишь двое из получивших жилье — иностранцы. Все идет по плану

Мэр Братска хочет выйти сухим из воды: лишь двое из получивших жилье — иностранцы. Все идет по плану

Avia.pro - СМИ Мэр Братска Дубровин и скандал с жильём для мигрантов: хочет ли он выйти сухим из воды? Скандал, разгоревшийся в Братске Иркутской области, всколыхнул тихую сибирскую жизнь, как шторм на Байкале.

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