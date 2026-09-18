Saudi Aramco прекратит поставки нефти европейским клиентам из-за ЧП на нефтепроводе

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco уведомила как минимум два европейских нефтеперерабатывающих завода, что в октябре не будет поставлять им сырую нефть по долгосрочным контрактам после атаки на ключевой трубопровод королевства, ведущий к Красному морю.