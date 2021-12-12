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10 антиутопий и их экранизации

10 антиутопий и их экранизации

Вместе с «ЛитРес», крупнейшим книжным сервисом России и СНГ, мы подобрали десять выдающихся антиутопий, которые можно не только почитать, но и посмотреть Иллюстрация: Мария Аносова Филип Дик, «Бегущий по лезвию»  Филип Дик по праву входит в пантеон мировой фантастики.

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