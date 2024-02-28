Уполномоченная по правам ребёнка в РТ Ирина Волынец предложила внести изменения в правила использования социальных сетей для детей до 14 лет, согласно которым дети должны получать разрешение от родителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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