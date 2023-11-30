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В возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер

В возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер

Смерть политика наступила в его доме в штате КоннектикутУмер бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на консалтинговую компанию Киссинджера.

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