В возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер

Смерть политика наступила в его доме в штате КоннектикутУмер бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на консалтинговую компанию Киссинджера.
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