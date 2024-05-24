В Москве закрыли на 9 лет экс-начальницу миграционного отдела столичного ОМВД

Ирина Это какие куриные мозги надо иметь,чтобы за деньги продавать свою семью: родителей,детей,внуков?

Наталия В мозгах у них самая развитая извилина, подавляющая все остальные, это та, которая отвечает за алчность. Остальные пребывают в рудиментарном состоянии.