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В Москве закрыли на 9 лет экс-начальницу миграционного отдела столичного ОМВД

В Москве закрыли на 9 лет экс-начальницу миграционного отдела столичного ОМВД

Кунцевский суд Москвы приговорил бывшую начальницу отдела по вопросам миграции ОМВД по району Кунцево Татьяну Фролову к девяти годам колонии.

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Комментарии
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Ирина
Это какие куриные мозги надо иметь,чтобы за деньги продавать свою семью: родителей,детей,внуков?
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12 час.
Наталия
В мозгах у них  самая развитая  извилина, подавляющая все остальные, это  та, которая отвечает за алчность. Остальные пребывают в рудиментарном состоянии.
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9 час.
Борис Пронин
Менты все такие продажные. У них на службе деформация личности происходит. А многие таковыми и до службы в полиции были...потому и идут туда..
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9 час.

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