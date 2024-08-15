Алаудинов раскритиковал авторов телеграм-канала «Операция Z», назвав их петухами

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов удалил видеообращение, в котором он критикует часть Z-блогеров и военкоров за "неправильное" освещение боевых действий и называет их "петухами", которые работают на украинскую армию.
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