Алаудинов раскритиковал авторов телеграм-канала «Операция Z», назвав их петухами

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов удалил видеообращение, в котором он критикует часть Z-блогеров и военкоров за "неправильное" освещение боевых действий и называет их "петухами", которые работают на украинскую армию.