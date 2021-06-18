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В СБУ отреагировали на желание Моргенштерна судиться

В СБУ отреагировали на желание Моргенштерна судиться

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко высказался насчет желания российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) судиться со спецслужбой из-за того, что ему запретили приезжать в страну, передает УНИАН.

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Бендер Задунайский
Отправить этого Маргиналшвайна на Украину как Чебурашку- в коробке с мандаринами ! ( в его случае с салом ) Будет у Зеленого новый друг .

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