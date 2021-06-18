В СБУ отреагировали на желание Моргенштерна судиться

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко высказался насчет желания российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) судиться со спецслужбой из-за того, что ему запретили приезжать в страну, передает УНИАН.