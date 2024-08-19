Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Bogdanov
    Чем же нынешнее положение в Курской, Брянской и Белгородской областей отличается от ситуации перед японской и первой ...Нравственный ценз
  • Регина Толстоброва
    Война  только до победного конца. и никаких гвоздей.Они ошибаются...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    В каждый хохляцкий дом похоронку...Семьи террористов, наемников должны стать законными целями для их ликвидации в люб...Укронацисты коспл...

У информационных диверсантов очень сильная крыша...

На   днях  произошло         вполне  себе  прецедентное  событие -   депутат  Думы   Динар  Гильмутдинов  (не  слышала  о  нём  ранее)  написал   у  себя  в      телеграмм-канале,  что "большая часть информации от так называемых «военкоров» и «блогеров» не соответствует действительности и представляет собой набор предположений и вымыслов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх