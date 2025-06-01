Пророчества Анатолия и Игнатия: чудеса спасения России в непростые времена Юлия ЧелкановаБудущее России, согласно пророчествам старца Анатолия Оптинского и святителя Игнатия Брянчанинова, наполнено предупреждениями о серьезных испытаниях и глубоких трансформациях.
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