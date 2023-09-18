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В Новосибирской области сотрудник полиции и общественник провели мероприятие по профилактике алкогольной зависимости среди учащихся

В Новосибирской области в рамках Всероссийского Дня трезвости для 800 учащихся общеобразовательных школ и педагогического колледжа Болотнинского и Коченевского районов проведено консультативно-профилактическое мероприятие по теме: «Профилактика алкогольной зависимости.

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