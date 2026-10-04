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Вести Севастополь

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Кто и когда станет новым генсеком ООН

Кто и когда станет новым генсеком ООН

Новому генсеку ООН придётся думать о Крыме. Почему? И что значит предупреждение Сергея Лаврова?Четыре года назад в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР.

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