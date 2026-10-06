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За рулем

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QR-код вместо водительского удостоверения — он точно в силе?

QR-код вместо водительского удостоверения — он точно в силе?

С 8 сентября 2026 года в России действуют поправки в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения: предъявление водительского удостоверения и СТС в виде QR-кода в мессенджере Max официально приравнено к показу бумажных оригиналов.

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