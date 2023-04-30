Тим запускает бренд солнцезащитных очков

«Через неделю придет время! Запустится мой собственный бренд солнцезащитных очков THIEM VIEW! Не могу выразить словами, как я рад этому событию! Я всегда мечтал открыть свой собственный бренд солнцезащитных очков, и теперь эта мечта сбывается!!! Мой бренд построен на принципе «дань природе».