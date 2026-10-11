Дмитриев призвал построить тоннель между Россией и США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал американскую тоннелестроительную компанию The Boring Company построить тоннель между Россией и США.
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