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Аргументы и Факты

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Дмитриев призвал построить тоннель между Россией и США

Дмитриев призвал построить тоннель между Россией и США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал американскую тоннелестроительную компанию The Boring Company построить тоннель между Россией и США.

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