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IPO на рекламном рынке: «Игроник» готовится выйти на биржу

IPO на рекламном рынке: «Игроник» готовится выйти на биржу

Холдинг «КИТ1217», куда планируется включить компанию «Игроник», готовится к выходу на фондовый рынок — IPO может пройти на Московской бирже в 2027 году.

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