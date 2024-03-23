Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказался о необходимости усиления безопасности не только на концертных площадках, но и в образовательных учреждениях.
Депутат Юрий Швыткин заявил о невиновности охранников «Крокуса» в теракте
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Необходимость усиления безопасности должна быть направлена на людей которые непосредственно сюда въехали или въезжают из этих террористических стран, а также на волну мигрантов из Средней Азии.А то запускают всех кого попало и даже не знают куда ни едут и где останавливаются и с какой целью. И за ними должен быть тотальный контроль по месту их нового пребывания. Всё остальное просто несущественная чушь. 🤣😂
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22 час.
Маша Иванова
У охранников была основная задача-как только что то показалось странным давить на тревожную кнопку-а потом все остальное.И почему там нет своей пожарной части-комплекс слишком большой и собирает тысячи людей-должна быть своя пожарная часть.
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22 час.
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