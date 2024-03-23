Депутат Юрий Швыткин заявил о невиновности охранников «Крокуса» в теракте

ч

чвсатпкьл

Необходимость усиления безопасности должна быть направлена на людей которые непосредственно сюда въехали или въезжают из этих террористических стран, а также на волну мигрантов из Средней Азии.А то запускают всех кого попало и даже не знают куда ни едут и где останавливаются и с какой целью. И за ними должен быть тотальный контроль по месту их нового пребывания. Всё остальное просто несущественная чушь. 🤣😂