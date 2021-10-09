Чизкейк с творожным сыром: нежный десерт с ароматом винили и сливочным вкусом

Чизкейк с творожным сыром. Ничего нет лучше классики! Чизкейк с творожным сыром: ингредиенты 150 (сто пятьдесят) гр – сливочного масла 350 (триста пятьдесят) гр – песочного печенья 600 (шестьсот) гр – сыра (творожного) 150 (сто пятьдесят) мл – жирных сливок 150 (сто пятьдесят) гр – сахарной пудры 40 (сорок) гр – крахмала (кукурузного) 2 (две) шт – куриных яиц 20 (двадцать) мл – лимонного сока Чизкейк с творожным сыром: рецепт Печенье перемолотите до крошки Масло растопите Добавьте масло в печенье и перемешайте Дно формы застелите бумагой для выпечки , выложите получившуюся смесь по дну и бортикам формы и отправьте в морозильную камеру на 20 минут К сыру добавьте сахарную пудру и перемешайте.