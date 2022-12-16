Поликлиники Приморья работают шесть дней в неделю

В Приморье отмечается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией. За сутки зафиксировано 63 заболевших COVID-19.
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