У нас всё носятся с английскими, французскими, американскими интервентами столетней давности. Лучше бы на современных обратили внимание - на интервентов из Средней Азии.
Мигрантов нет. Есть интервенты
Комментарии
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Юра Терских
У них есть свой президент ,своя страна , пусть там и живут. Так сюда как тараканы лезут , ненавидя русских
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3 час.
Марина
мигранты получив гражданство не воюют за Россию а некоторые заявляют что поддерживают Украину...это беспредел и они не говорят по -русски и ведут нагло
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38 мин.
Скиф Туран
Чтобы мигранты стали выгодными, нужно изменить законодательство согласно которому мигранты всё время пребывания в стране, должны быть под контролем миграционной службы, проживать только на территории работодателя, въезжать в страну и выезжать из страны только имея на руках контракт с работодателем.
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27 мин.
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