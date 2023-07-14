Мигрантов нет. Есть интервенты

Юра Терских У них есть свой президент ,своя страна , пусть там и живут. Так сюда как тараканы лезут , ненавидя русских

Марина мигранты получив гражданство не воюют за Россию а некоторые заявляют что поддерживают Украину...это беспредел и они не говорят по -русски и ведут нагло