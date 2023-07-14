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Мигрантов нет. Есть интервенты

Мигрантов нет. Есть интервенты

У нас всё носятся с английскими, французскими, американскими интервентами столетней давности. Лучше бы на современных обратили внимание - на интервентов из Средней Азии.

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Комментарии
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Юра Терских
У них  есть  свой   президент ,своя  страна , пусть   там  и живут. Так сюда  как тараканы  лезут , ненавидя   русских
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3 час.
Марина
мигранты получив гражданство не воюют за Россию а некоторые заявляют что поддерживают Украину...это беспредел и они не говорят по -русски и ведут нагло
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38 мин.
Скиф Туран
Чтобы мигранты стали выгодными, нужно изменить законодательство согласно которому мигранты всё время пребывания в стране, должны быть под контролем миграционной службы, проживать только на территории работодателя, въезжать в страну и выезжать из страны только имея на руках контракт с работодателем.
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27 мин.

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